Νέα νίκη των Ράπτορς κόντρα στους Χοκς

Οι Τορόντο Ράπτορς έχουν πάρει τον... αέρα των Ατλάντα Χοκς, επικρατώντας με 118-100, για να κλείσουν την σειρά των μεταξύ τους αγώνων στην regular season με τέσσερις νίκες.

Οι Καναδοί πήρα από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης, κλείνοντας το ημίχρονο προηγούμενοι με 61-49, βάζοντας από νωρίς γερές βάσεις για τη νέα νίκη τους απέναντι στους Χοκς.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο αμείωτο ρυθμό και έφτασαν με άνεση στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 22-15, ρίχνοντας τους Χοκς στο 17-21.

Ο Σκότι Μπαρνς με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τζέιλεν Τζόνσον με 13 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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