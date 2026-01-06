Ασταμάτητοι Σέλτικς με τέταρτη σερί νίκη

Οι Μπόστον Σέλτικς έχουν πάρει μπροστά για τα καλά, αφού νίκησαν και τους Σικάγο Μπουλς (115-101), σκαρφαλώνοντας στη δεύτερη θέση της ανατολικής περιφέρειας.

Οι «Κέλτες» έχουν αφήσει πίσω τους το μέτριο ξεκίνημα την φετινή σεζόν και πλέον θυμίζουν την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα πριν δύο χρόνια ακόμη κι αν δεν έχουν στην διάθεσή τους τον Τζέισον Τέιτουμ.

Η ομάδα από την Βοστώνη το τελευταίο διάστημα μετράει οκτώ νίκες και μόλις μια ήττα και πλέον βρίσκεται στην 2η θέση της ανατολικής περιφέρειας με ρεκόρ 23-12, κυνηγώντας τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Στην αναμέτρηση με τους Μπουλς ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τους Σέλτικς, που καθάρισαν με άνεση την υπόθεση νίκη, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άνφερνι Σάιμονς (27π., 3ρ., 3ασ).

Για τους Σικάγο Μπουλς που πλέον έχουν πέσει στο 17-19, ξεχώρισε ο Νίκολα Βούτσεβιτς, με τον Μαυροβούνιο σέντερ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 15 πόντους, 15 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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