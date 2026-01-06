Ποιο ντέρμπι; Οι Πίστονς ισοπέδωσαν τους Νικς!

Οι πρωτοπόροι της ανατολικής περιφέρειας έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Νεοϋορκέζους επικρατώντας με 121-90.

Το ματς ήταν ανταγωνιστικό για ένα ημίχρονο, με τους Πίστονς να κλείνουν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 30-29, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με προβάδισμα 10 πόντων (64-54).

Στην τρίτη περίοδο, όμως οι Πίστονς πάτησαν το πόδι στο... γκάζι και έκαναν επί μέρους 25-15 για να εκτοξεύσουν την διαφορά στους 20 πόντους (89-69), κόβοντας κάθε ελπίδα στους Νικς.

Η κυριαρχία των «Πιστονιών» συνεχίστηκε και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, με τους γηπεδούχους να φτάνουν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 27-9, ρίχνοντας τους Νικς στο 23-13.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 29 πόντους, 3 ριμπάουντ και 13 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Πίστονς, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να το «παλεύει» για τους Νικς με 25 πόντους.

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