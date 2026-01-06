Ξεκίνησε συζητήσεις με τους Χοκς για να φύγει με trade ο Γιανγκ

Έναν μήνα πριν την trade deadline στο NBA, o Τράε Γιανγκ ψάχνει διέξοδο από τους Χοκς στους οποίους αγωνίζεται από το 2018 όταν επιλέχθηκε στο Νο5 του draft, αποτελώντας τον ηγέτη των «γερακιών».
Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια οι συζητήσεις των δύο πλευρών γίνονται σε πολύ καλό κλίμα και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις, αναφορικά με το μέλλον του 27χρονου γκαρντ.
Το συμβόλαιο του Γιανγκ με τους Χοκς λήγει το καλοκαίρι του 2026 με τον 27χρονο γκαρντ να έχει player option, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να βγει ως ελεύθερος στην αγορά το ερχόμενο καλοκαίρι.
The Hawks and Young's agents have maintained positive dialogue on his future ever since the franchise elected not to offer a contract extension last summer ahead of his 2026 player option. Now the sides are working together on a trade out of Atlanta. https://t.co/IWehy7ZIJN— Shams Charania (@ShamsCharania) January 5, 2026