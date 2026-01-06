Ξεκίνησε συζητήσεις με τους Χοκς για να φύγει με trade ο Γιανγκ

Ο 27χρονος πόιντ γκαρντ και οι εκπρόσωποί του έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους Ατλάντα Χοκς για να βρεθεί η «χρυσή τομή» της αποχώρησής του.

Έναν μήνα πριν την trade deadline στο NBA, o Τράε Γιανγκ ψάχνει διέξοδο από τους Χοκς στους οποίους αγωνίζεται από το 2018 όταν επιλέχθηκε στο Νο5 του draft, αποτελώντας τον ηγέτη των «γερακιών».

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια οι συζητήσεις των δύο πλευρών γίνονται σε πολύ καλό κλίμα και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις, αναφορικά με το μέλλον του 27χρονου γκαρντ.

Το συμβόλαιο του Γιανγκ με τους Χοκς λήγει το καλοκαίρι του 2026 με τον 27χρονο γκαρντ να έχει player option, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να βγει ως ελεύθερος στην αγορά το ερχόμενο καλοκαίρι.