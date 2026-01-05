Aσταμάτητος ο Βίκος πέρασε από το Σαλούν και συνεχίζει στην κορυφή

Το «τρένο» του Βίκου Ιωαννίνων πέρασε και από το Σαλούν επικρατώντας του Παπάγου με 80-74. Συνεχίζει στην κορυφή η ομάδα του Μιχελάκου και πάει φουλ για άνοδο στην Α1.

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική της Elite League και ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος, οι Vikos Φalcons επικράτησαν 80-74 του Παπάγου στο «Σαλούν».

Η ομάδα της Ηπείρου έκλεισε το πρώτο μισό της κανονικής περιόδου στην πρώτη θέση με δώδεκα νίκες και δύο ήττες.

Evertech Παπάγου-Vikos Φalcons 74-80

Διαιτητές: Μηλαπίδης-Μαρτινάκος-Μπον (Νηγιάννης)

Δεκάλεπτα: 26-21, 36-41, 59-62, 74-80

Παπάγου (Καρακώστας): Χουγκάζ 2, Μπιλάλης 5 (1), Άντερτον 19 (2), Μερμίγκης 5 (1), Δενδρινός 3 (1), Μαλέλης, Δήμου 4, Καραμαλέγκος 15 (3), Σκοτ 21

Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 12 (3), Σιμιτζής 11 (2), Γεωργίου, Άντερσον 17 (1), Γράβας 11 (2), Διαμαντάκος, Καμπερίδης 4 (1), Τσούκας 4, Αρνόκουρος 12, Μαστρογιαννόπουλος 9 (1)

Αναλυτικά η 15η αγωνιστική (3-5/1):

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Αιγάλεω-Πρωτέας Βούλας 70-84

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Δάφνη 76-65

Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος 92-76

Νίκη Βόλου-Σοφάδες 94-91 (κ.α. 81-81)

Πανερυθραϊκός-ΑΓΕΧ 79-93

Μαχητές Πειραματικό-Ψυχικό 82-76

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

Evertech Παπάγου-Vikos Φalcons 74-80

Ρεπό: Λαύριο Boderm

Η επόμενη αγωνιστική (16η, 10-12/1)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF)

17:00 Νίκη Βόλου-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Ψυχικό-Δάφνη (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

18:00 Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Πανερυθραϊκός