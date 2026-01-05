Ο Γιαμπουσέλε βάζει στοπ στις φήμες: «Θέλω να κλείσω τουλάχιστον πενταετία στο NBA» (vid)

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε σε συζήτησή του με Γάλλο YouTuber τόνισε πως δεν γυρίζει στην Ευρώπη και την Euroleague, ενώ τόνισε πως θέλει να μείνει τουλάχιστον μια πενταετία στο ΝΒΑ προκειμένου να παρέχει ιατρική κάλυψη σε όλη την οικογένεια του.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε σε συζήτησή του με Γάλλο YouTuber έβαλε στοπ σε όλες τις φήμες που έχουν αναπτυχθεί περί επιστροφής του στην Ευρώπη. Ο Γάλλος πάουερ-φόργουορντ μπορεί να μην παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής, ωστόσο ξεκαθάρισε πως θέλει να μείνει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για τουλάχιστον μια πενταετία και έχει τον δικό του λόγο.

«Αν παίξεις τρία χρόνια εκεί, εξασφαλίζεις σύνταξη για όλη σου τη ζωή. Μετά από τέσσερα χρόνια, τα ιατρικά έξοδα είναι εξασφαλισμένα επίσης για όλη σου τη ζωή. Μετά από πέντε χρόνια, τα ιατρικά έξοδα είναι εξασφαλισμένα για όλη σου την οικογένεια. Θέλω να κλείσω τουλάχιστον πενταετία στο NBA, ώστε η οικογένειά μου να έχει το πλεονέκτημα της ιατρικής περίθαλψης για πάντα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στη ζωή» ήταν η ατάκα του Γιαμπουσέλε.

Ο Γάλλος διανύει την τέταρτη σεζόν του στο ΝΒΑ και το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Νικς, αξίας σχεδόν 12 εκατομμυρίων δολαρίων.