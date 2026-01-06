BCL: Ρίχνονται στην μάχη των play-in Καρδίτσα και Προμηθέας

Προμηθέας και Καρδίτσα ρίχονται στην μάχη των play-in του BCL, με τους Πατρινούς να αντιμετωπίζουν στην Γαλλία την Σαλόν (21:00) και την Θεσσαλική ομάδα να κοντράρεται εκτός έδρας με την Σουμπότιτσα (21:00).

Στην μάχη των play-off του Βasketball Champions League ρίχνονται Προμηθέας και Καρδίτσα το βράδυ της Τρίτης (6/1). Θυμίζουμε ότι και οι δυο ελληνικές ομαδες κατέκτησαν την 3η θέση στον όμιλο τους και θα παίξουν στα play-in πρώτα στις εδρες των αντιπάλων.

Οι Πατρινοί αντιμετωπίζουν στην Γαλλία την Σαλόν Σαονέ στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δυο ομάδων (21:00), με την ομάδα του Κούρο Σεγκούρα να θέλει να κάνει ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους «16» καλύτερους της διοργάνωσης.

Από την άλλη η Καρδίτσα φιλοξενείται στην Σερβία από την Σουμπότιτσα (21:00) με την ρεβάνς των δυο ομάδων να είναι προγραμματισμένη στις (8/1) στο κλειστό Γιάννης Μπορούσης.