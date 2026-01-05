Γκάουντλοκ: «Η λύση του συμβολαίου μου με τον Κολοσσό Ρόδου δεν ήταν μία απόφαση που ελήφθη από κοινού»

Ο Αντριου Γκάουντλοκ με στόρι του στο Instagram ξεκαθάρισε πως η λύση του συμβολαίου του με τον Κολοσσό Ρόδου δεν ήταν μία απόφαση που ελήφθη από κοινού.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Θα ήθελα αρχικά να πάρω την ευκαιρία και να ξεκαθαρίσω όσα αναφέρονται σε ρεπορτάζ για το στάτους μου στον Κολοσσό Ρόδου. Το κλαμπ τερμάτισε το συμβόλαιό μου και αυτή η απόφαση δεν ήταν αμοιβαία. Οποιαδήποτε αναφορά που για το αντίθετο είναι λανθασμένη. Εκπλήρωσα τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις και ήμουν απόλυτα έτοιμος να συνεχίσω να το κάνω.

Είμαι βαθιά ευγνώμων για την υποστήριξη που έλαβα από τους συμπαίκτες μου, τους οπαδούς, τους φίλους και την ευρεία κοινότητα του μπάσκετ, καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Αυτή η υποστήριξη σημαίνει πολλά περισσότερα για μένα και την οικογένειά μου και δεν εκφράζεται με λέξεις.

Ελπίζω το νησί της Ρόδου και στους ανθρώπους του επιτυχία και να κοιτάνε μπροστά»