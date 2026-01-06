Δοκιμασία στην Ισπανία κόντρα στην Μανρέσα για τον Άρη

O Άρης δοκιμάζεται στην Ισπανία κόντρα στην Μανρέσα για την 13η αγωνιστική του Eurocup (20:00) σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τους «κιτρινόμαυρους» όσον αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αποστολη στην Ισπανία για τον Άρη. Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν την Μανρέσα για την για την 13η αγωνιστική του Eurocup (20:00) σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τους Θεσσαλονικείς όσον αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι δυο ομάδες συγκατοικούν στην ίδια θέση του ομίλου με ρεκόρ 6-6 και ο νικητής θα πάρει μεγάλο πλεονέκτημα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup.

Ο Ιγκόρ Μίλισιτς, όπως και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν θα έχει στην διάθεση του τον Ρόνι Χαρέλ, ο οποίος ταλαιπωρείται από γρίπη και τον Λευτέρη Μποχωρίδη, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο.