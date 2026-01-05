Ουόκαπ: «Η κυκλοφορία μας θα είναι το... κλειδί για τη νίκη στην έδρα της Φενέρμπαχτσε»

Ο Τόμας Ουόκαπ σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Φενέρ (19:45) μίλησε για το ποιο θα είναι το κλειδί για τη νίκη των «ερυθρολεύκων» στην Πόλη, ενώ στάθηκε στους Φουρνιέ και Μόρις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά τις ήττες από Βαλένθια και Μπαρτσελόνα: «Ακόμα και στη Βαλένθια η ήττα ήταν σκληρή, ακόμα και στο ματς με την Μπαρτσελόνα. Δεν παίξαμε το μπάσκετ μας, αυτό που θέλουμε και εκπροσωπούμε και θέλουν και οι οπαδοί μας. Από τότε παίζουμε καλό μπάσκετ»

Για το αν η ομάδα έχει επανέλθει από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Έχουμε ενέργεια. Μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό είχαμε εντός 48ώρου ένα απαιτητικό παιχνίδι στο οποίο παίξαμε πολύ καλά. Δείξαμε χαρακτήρα απέναντι σε μία καλή ομάδα»

Για τον Μόρις: «Ο Μόντε Μόρις είναι υπέροχος. Από την πρώτη ημέρα κιόλας προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα. Είχε κάποιες απορίες, αλλά στα περισσότερα έχει προσαρμοστεί. Απορροφά τα πάντα, η μετάβασή του ήταν πολύ ομαλή.»

Για τη Φενέρ: «Η Φενέρ έχει ένα πολύ καλό πλάνο παιχνιδιού. Η κυκλοφορία μας και η ταχύτητα θα είναι τα κλειδιά για τη νίκη επιθετικά, απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, ενώ αμυντικά πρέπει να κυριαρχήσουμε στα ριμπάουντ»

Για τον Φουρνιέ: «Οι άνθρωποί μου στην πατρίδα μου με ρωτάνε πως είναι από κοντά ως χαρακτήρας. Θέλει πάντα να κερδίζει. Έχοντας παίξε δέκα χρόνια στο ΝΒΑ δεν επαναπαύεται, έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να διαμαρτύρεται, μόνο να θέλει να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στη νίκη»