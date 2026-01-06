Αποστολή στην Πόλη με την Φενέρ για τον Ολυμπιακό - Στο Telecom Center κόντρα στην Αρμάνι ο Παναθηναϊκός

Φουλ δράση το βράδυ της Τρίτης (6/1) για την 20η αγωνιστική της Euroleague, με τις δυο ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στην μάχη.
Στο παιχνίδι που προηγείται χρονικά ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην Πόλη από την Φενέρ (19:45) σε μια απαιτητική έξοδο για τους «ερυθρόλευκους» που έχουν την ψυχολογία στα ύψη μετά το διπλό στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Παρασκευής (2/1).
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν θα έχει στην διάθεση του, τους Τάισον Ουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ όπως δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Τelecom Center την Αρμάνι Μιλάνο (21:15), με τους «πράσινους» να θέλουν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.
Ο Εργκίν Αταμάμ δεν θα έχει στην διάθεση το Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος υπέστη θλάση και θα απουσιάσει το επόμενο διάστημα, ενώ αντίθετα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα δώσει όπως όλα δείχνουν κανονικά το παρών.
Επόμενη αγωνιστική (20ή)
Τρίτη 6/1
19:45 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός
20:30 Μονακό - Παρτίζαν
21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι
21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας
21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Τετάρτη 7/1
19:30 Αναντολού Εφές - Παρί
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια
Η κατάταξη της Euroleague
- Βαλένθια 13-6
- Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6
- * Φενέρμπαχτσε 12-6
- Μονακό 12-7
- Παναθηναϊκός 12-7
- Μπαρτσελόνα 12-7
- * Ολυμπιακός 11-7
- Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8
- Ερυθρός Αστέρας 11-8
- Ρεάλ Μαδρίτης 11-8
- Βίρτους Μπολόνια 9-10
- Αρμάνι Μιλάνο 9-10
- Ντουμπάι 9-10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-11
- Παρί 6-13
- Μπασκόνια 6-13
- Αναντολού Εφές 6-13
- Βιλερμπάν 6-13
- Παρτίζαν 6-13
- Μπάγερν Μονάχου 6-13