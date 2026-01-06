Αποστολή στην Πόλη με την Φενέρ για τον Ολυμπιακό - Στο Telecom Center κόντρα στην Αρμάνι ο Παναθηναϊκός

O Oλυμπιακός δοκιμαζεται στην Πόλη κόντρα στην Φενέρ (19:45) μετά το σπουδαίο διπλό στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Παναθηναϊκος υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο Τelecom Center (21:15) για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Φουλ δράση το βράδυ της Τρίτης (6/1) για την 20η αγωνιστική της Euroleague, με τις δυο ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στην μάχη.

Στο παιχνίδι που προηγείται χρονικά ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην Πόλη από την Φενέρ (19:45) σε μια απαιτητική έξοδο για τους «ερυθρόλευκους» που έχουν την ψυχολογία στα ύψη μετά το διπλό στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Παρασκευής (2/1).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν θα έχει στην διάθεση του, τους Τάισον Ουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ όπως δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Τelecom Center την Αρμάνι Μιλάνο (21:15), με τους «πράσινους» να θέλουν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Ο Εργκίν Αταμάμ δεν θα έχει στην διάθεση το Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος υπέστη θλάση και θα απουσιάσει το επόμενο διάστημα, ενώ αντίθετα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα δώσει όπως όλα δείχνουν κανονικά το παρών.

Επόμενη αγωνιστική (20ή)

Τρίτη 6/1

19:45 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

20:30 Μονακό - Παρτίζαν

21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι

21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας

21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Τετάρτη 7/1

19:30 Αναντολού Εφές - Παρί

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια

Η κατάταξη της Euroleague