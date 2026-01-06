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Αποστολή στην Πόλη με την Φενέρ για τον Ολυμπιακό - Στο Telecom Center κόντρα στην Αρμάνι ο Παναθηναϊκός

Μπάσκετ
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O Oλυμπιακός δοκιμαζεται στην Πόλη κόντρα στην Φενέρ (19:45) μετά το σπουδαίο διπλό στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Παναθηναϊκος υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο Τelecom Center (21:15) για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Φουλ δράση το βράδυ της Τρίτης (6/1) για την 20η αγωνιστική της Euroleague, με τις δυο ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στην μάχη. 

Στο παιχνίδι που προηγείται χρονικά ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην Πόλη από την Φενέρ (19:45) σε μια απαιτητική έξοδο για τους «ερυθρόλευκους» που έχουν την ψυχολογία στα ύψη μετά το διπλό στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Παρασκευής (2/1).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν θα έχει στην διάθεση του, τους Τάισον Ουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ όπως δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Τelecom Center την Αρμάνι Μιλάνο (21:15), με τους «πράσινους» να θέλουν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Ο Εργκίν Αταμάμ δεν θα έχει στην διάθεση το Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος υπέστη θλάση και θα απουσιάσει το επόμενο διάστημα, ενώ αντίθετα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα δώσει όπως όλα δείχνουν κανονικά το παρών. 

Επόμενη αγωνιστική (20ή)

Τρίτη 6/1

19:45 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός
20:30 Μονακό - Παρτίζαν
21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι
21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας
21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Τετάρτη 7/1

19:30 Αναντολού Εφές - Παρί
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια

Η κατάταξη της Euroleague

  1. Βαλένθια 13-6
  2. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6
  3. * Φενέρμπαχτσε 12-6
  4. Μονακό 12-7
  5. Παναθηναϊκός 12-7
  6. Μπαρτσελόνα 12-7
  7. * Ολυμπιακός 11-7
  8. Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8
  9. Ερυθρός Αστέρας 11-8
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 11-8
  11. Βίρτους Μπολόνια 9-10
  12. Αρμάνι Μιλάνο 9-10
  13. Ντουμπάι 9-10
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-11
  15. Παρί 6-13
  16. Μπασκόνια 6-13
  17. Αναντολού Εφές 6-13
  18. Βιλερμπάν 6-13
  19. Παρτίζαν 6-13
  20. Μπάγερν Μονάχου 6-13
Αποστολή στην Πόλη με την Φενέρ για τον Ολυμπιακό - Στο Telecom Center κόντρα στην Αρμάνι ο Παναθηναϊκός