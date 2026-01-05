Σε αναζήτηση για two-way φόργουορντ οι Λέικερς

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν οι Λος Άντζελες Λέικερς εξακολουθούν να αναζητούν πιθανό trade για ένα two-way πάουερ-φόργουορντ.

Φαίνεται πως το παζλ του ρόστερ των Λέικερς δεν έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν η ομάδα του Λος Άντζελες εξακολουθεί να βρίσκεται στην αγορά για trade ενός two-way πάουερ-φόργουορντ πριν από την προθεσμία της 5ης Φεβρουαρίου.

Οι Λέικερς είχαν στο παρελθόν συνδεθεί με τους Χερμπ Τζόουνς και Κίον Έλις, με τους Πέλικανς να αντιστέκονται σε προσφορές για τους Τζόουνς και Τρέι Μέρφι III.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα οι Λέικερς θα θυσιάσουν μόνο την οικονομική ευελιξία αυτού του καλοκαιριού για να αποκτήσουν έναν «ηγέτη» σε αυτή την θέση.