Τζόουνς: «Δεν υπάρχουν διαφωνίες με τον Μπαρτζώκα - Ενθουσιασμένος που θα δουλέψω μαζί του»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς στις πρώτες του δηλώσεις του ως παίκτης του Ολυμπιακού μίλησε για τον διαπληκτισμό του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα σημειώνοντας πως δεν υπήρχε διαφωνία μεταξύ τους, δηλώνοντας ενθουσιασμένος που θα δουλέψει με τον Έλληνα τεχνικό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι εκπληκτικό το καλωσόρισμα. Είμαι εδώ τώρα, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάντα παίζω με πίεση, αυτό κάνω απ’ όταν ήμουν παιδί. Είναι αλήθεια ότι ήθελα να είμαι εδώ, υπάρχει κουλτούρα νικητών. Θέλω να βοηθήσω ώστε να κερδίσουμε όσους περισσότερους αγώνες μπορούμε»

Για τον διαπληκτισμό με τον Μπαρτζώκα: «Δεν υπάρχουν διαφωνίες, είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με τον coach Μπαρτζώκα. Μίλησα και με τον προπονητή και μιλάω συνεχώς και με τον Νιλικίνα. Όπως είπα, ήρθα για να κάνω αυτό που ξέρω, να βοηθήσω όσο μπορώ»

Για τους ψηλούς που έχει ο Ολυμπιακός: «Έχουμε τρομερή φροντ λάιν, ήρθα για να βοηθήσω. Ανυπομονώ για να δω τους οπαδούς του Ολυμπιακού, είμαι έτοιμος. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς εκείνους. Έχω τον σκύλο μου μαζί, τον ονόμασα Τανκ. Eίναι κι αυτός σαν εμένα, έχει μεγάλη καρδιά»