Ειδικός όρος στην συμφωνία Ολυμπιακού - Παρτίζαν: Δεν θα αγωνιστεί στο Βελιγράδι ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Ταϊρικ Τζόουνς δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι (14/1), μετά από ειδικό όρο στην συμφωνία μεταξύ των «ερυθρολεύκων» και της σερβικής ομάδας.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να δημιουργούν μια πανίσχυρη front-line μαζί με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ.

Ο Αμερικανός ψηλός αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στην αποστολή των Πειραιωτών, ωστόσο υπάρχει ένας ειδικός ορος σττην συμφωνία με την σερβική ομάδα

Συγκεκριμένα Παρτίζαν και Ολυμπιακός συμφώνησαν να μην αγωνιστεί ο Ταϊρίκ Τζόουνς στην μεταξύ τους αναμέτρηση στις 14 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε ότι 28χρονος ψηλός αποτελεί «κόκκινο πανί» για τους φίλους της σερβικής ομάδας με τις εντάσεις μεταξύ των δυο να είναι ουκ ολίγες το τελευταίο διάστημα.