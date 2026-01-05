ΑΕΚ: Υποψήφιος για κόουτς της χρονιάς στο BCL ο Ντράγκαν Σάκοτα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται ανάμεσα στο Top-5 των κορυφαίων προπονητών του Basketball Champions League και είναι υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου τεχνικού της σεζόν στην διοργάνωση.

Η ΑΕΚ έχει ήδη εξασφαλίσει την απευθείας την πρόκρισή τους, στους «16» του Basketball Champions League και περιμένουν τα Play-In για να μάθουν όλους τους αντιπάλους τους, στους νέους ομίλους.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα οδήγησε τους «κιτρινόμαυρους» στην κορυφή του ΣΤ ομίλου, με τον Έλληνα τεχνικό να είναι υποψήφιος για καλύτερος προπονητής της σεζόν στη διοργάνωση.

Ο έμπειρος κόουτς της Βασίλισσας είναι στο Top-5 των προπονητών αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του BCL.

Οι άλλοι τέσσερις προπονητές που ξεχωρίζουν έως τώρα, είναι οι Ίμπον Ναβάρο (Μάλαγα), Γιάκα Λάκοβιτς (Γκραν Κανάρια), Ερίκ Ντελόρ (Σαλόν) και Ντάνιελ Μιρέτ (Χοβεντούτ Μπανταλόνα).

Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στους Μίχαλ Μάντζιν (Πατριότι Λέβιτσε), Πέδρο Κάγιες (Άλμπα Βερολίνου), Γκιέντριους Ζιμπένας (Ρίτας Βίλνιους) και Βλάντιμιρ Γιοβάνοβιτς (Σπαρτάκ Σουμπότιτσα).