Πάτησε Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Στην Ελλάδα έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1) για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον Αμερικανό σέντερ να ενσωματώνεται άμεσα στους «ερυθρόλευκους».

Μέρα... Ταϊρίκ Τζόουνς είναι η σημερινή για τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός σέντερ έφτασε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Δευτέρας (6/1) για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων» και πλέον αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στους Πειραιώτες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναζητούσε ένα διαφορετικού τύπου ψηλό να πλαισιώσει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ στις θέσεις των σέντερ και ο 28χρονος ήταν ο εκλεκτός, αφήνοντας την Παρτίζαν για λογαριασμό της ομάδας του λιμανιού.

Όπως αναφέραμε το βράδυ της Κυριακής (5/1) ο Ολυμπιακός έκανε all-in για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος αρνήθηκε την Ντουμπάι και τα Εμιράτα για τους «ερυθρόλευκους». Οι τιμές ανέβηκαν με κερδισμένη την... Παρτίζαν και ο Αμερικανός επέλεξε τους Πειραιώτες για να συνεχίσει την καριέρα του, την ώρα που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει στα χέρια του μια από τις καλύτερες front-line στην ιστορία της ομάδας