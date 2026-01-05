Ανακοίνωσε Ντιμιτρίεβιτς η Μπάγερν Μονάχου

Η Μπάγερν Μονάχου με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την έναρξης της συνεργασίας της με τον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, με τον πρώην παίκτη της Αρμάνι να είναι ο αντικαταστάτης του Σπένσερ Ντινγουίντι.

Η Μπάγερν βρήκε άμεσα τον αντικαταστάτη του Σπένσερ Ντινγουίντι. Η ομάδα του Μονάχου με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την έναρξης της συνεργασίας της με τον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, με τον πρώην παίκτη της Αρμάνι να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για ένα χρόνο ακόμα.

Ο 27χρονος γκαρντ είχε μετακομίσει από την Ολίμπια Μιλάνο στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης το καλοκαίρι, αλλά τώρα επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση για λογαριασμό της ομάδας του Πέσιτς.