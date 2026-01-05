Ανακοίνωσε Ντιμιτρίεβιτς η Μπάγερν Μονάχου

Η Μπάγερν βρήκε άμεσα τον αντικαταστάτη του Σπένσερ Ντινγουίντι. Η ομάδα του Μονάχου με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την έναρξης της συνεργασίας της με τον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, με τον πρώην παίκτη της Αρμάνι να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για ένα χρόνο ακόμα.
Ο 27χρονος γκαρντ είχε μετακομίσει από την Ολίμπια Μιλάνο στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης το καλοκαίρι, αλλά τώρα επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση για λογαριασμό της ομάδας του Πέσιτς.
👋 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄, 𝐍𝐄𝐍𝐎— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) January 5, 2026
Wir verpflichten den EuroLeague-erfahrenen Combo Guard Neno Dimitrijevic: https://t.co/QC1actP2US
We have signed EuroLeague-experienced combo guard Neno Dimitrijevic: https://t.co/UlMyUHzMEN#FCBB | Kaderupdate by @freelanceDE pic.twitter.com/UmEXBwtbNY