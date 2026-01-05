«Αποφασίζεται το πρωί της Τρίτης η συμμετοχή του Μίσιτς με τη Ντουμπάι»

Ο Βασίλιε Μίσιτς παραμένει αμφίβολος και η συμμετοχή του στον αγώνα Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι (6/1, 21:05) θα αποφασιστεί το πρωί της Τρίτης.

Ο «Βάσα» υπέστη έναν τραυματισμό στον ώμο και απουσίασε από την εντός έδρας ήττα των Ισραηλινών από τη Ζαλγκίρις.

Το προηγούμενο διάστημα τα ρεπορτάζ από τα ισραηλινά media ανέφεραν πως ο Σέρβος θα είναι έτοιμος για την επικείμενη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, όμως φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της "Walla" τονίζει πως ο Μίσιτς παραμένει αμφίβολος και ότι η συμμετοχή του ή η απουσία του απέναντι στη Ντουμπάι θα ξεκαθαρίσει το πρωί της αναμέτρησης (6/1).