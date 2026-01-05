Ποκουσέφσκι: «Θα μας λείψει στα αποδυτήρια ο Τζόουνς»

Ο Αλεκσέι Ποκουσέφσκι μίλησε για την προσωπική του κατάσταση, την αποχώρηση του Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά και την κατάσταση εντός της Παρτιζάν, λίγο πριν από την αναμέτρηση με τη Μονακό (6/1, 20:30).

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος παίκτης:

Για την κατάστασή του: «Ο καρπός είναι καλά. Είμαι υγιής. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, προφανώς όμως δεν βρίσκομαι ακόμα στο επίπεδο φυσικής κατάστασης που ήμουν πριν από τον τραυματισμό. Αυτό θα πάρει χρόνο. Δεν ξέρω ποιο είναι το πλάνο. Πνευματικά είμαι έτοιμος και θα μπορούσα να παίξω ακόμα και με ένα πόδι, αν χρειαστεί».

Για την περίοδο που βιώνει η Παρτιζάν και την αποχώρηση του Ταϊρίκ Τζόουνς: «Δεν είναι εύκολο να βρίσκεσαι στην Παρτιζάν αυτή τη στιγμή, ούτε τον τελευταίο μήνα – για κανέναν από εμάς, ειδικά για τους παίκτες που έχουν δεχθεί μεγαλύτερη πίεση απ’ όση εγώ. Ο Τάιρικ είναι ένας παίκτης που αγωνίστηκε πολύ καλά για εμάς για ενάμιση χρόνο, ήταν σίγουρα σημαντικός για την ομάδα, θα μας λείψει στα αποδυτήρια και του εύχομαι ό,τι καλύτερο».

Για τον κόουτς Πεναρόγια: «Μου αρέσουν οι ιδέες που έχει – προωθεί ένα μοντέρνο στυλ. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να αναλάβεις υπό αυτές τις συνθήκες και θεωρώ ότι κάνει καλή δουλειά, οπότε ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του. Χθες δουλέψαμε στην επίθεση και προπονήθηκα στη θέση “5”. Περιμένω να αγωνιστώ ως σέντερ. Το είπα και πριν: θα έπαιζα για την Παρτιζάν ακόμα και με ένα πόδι, αν χρειαστεί. Θα δώσω το 100%».