«Πιεσμένα τα οικονομικά της Μπαρτσελόνα λόγω ποδοσφαίρου - Γι' αυτό δεν αποκτήθηκε ο Σίλβα»

Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρθηκε έντονα για τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ, όμως δεν κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του, με τον αθλητή να πηγαίνει στη Φενέρμπαχτσε. Ποιος ήταν ο λόγος πίσω από το «ναυάγιο» στη μεταγραφή...

Ο Τσάβι Πασκουάλ είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του άλλοτε NBAer, ο οποίος έκανε «θραύση» με τη φανέλα της ΑΕΚ. Έτσι, η «Μπάρτσα» κινήθηκε για την απόκτησή του, αλλά δεν κατάφερε να τον κάνει δικό της, λόγω οικονομικών ζητημάτων.

Συγκεκριμένα, η ισπανική "AS" εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στο μεταγραφικό «ναυάγιο», αναφέροντας σε δημοσίευμά της:

«Στην περίπτωση της Μπαρτσελόνα, τα χρήματα μιλούν και το ποδόσφαιρο προηγείται. Αυτός ήταν και ο λόγος η ομάδα που δεν επένδυσε πιο δυναμικά στον Κρις Σίλβα, τον σέντερ που ήθελε, ο οποίος τελικά μάζεψε τις βαλίτσες του για την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε. Υπάρχει και η χειμερινή μεταγραφική περίοδος στο ποδόσφαιρο, τα οικονομικά είναι πιεσμένα και, ως εκ τούτου, η επένδυση στο τμήμα μπάσκετ εξαρτάται άμεσα από αυτήν.

Η "Μπάρτσα" δεν έχει καλύψει τα μακροχρόνια κενά τραυματισμών, ούτε τη θέση του πόιντ γκαρντ, ενώ το χρονόμετρο μετρά αντίστροφα για να μην υπάρξει το ίδιο σενάριο και με τον Ουίλ Κλάιμπερν».