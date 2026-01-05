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«Πιεσμένα τα οικονομικά της Μπαρτσελόνα λόγω ποδοσφαίρου - Γι' αυτό δεν αποκτήθηκε ο Σίλβα»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρθηκε έντονα για τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ, όμως δεν κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του, με τον αθλητή να πηγαίνει στη Φενέρμπαχτσε. Ποιος ήταν ο λόγος πίσω από το «ναυάγιο» στη μεταγραφή...

Ο Τσάβι Πασκουάλ είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του άλλοτε NBAer, ο οποίος έκανε «θραύση» με τη φανέλα της ΑΕΚ. Έτσι, η «Μπάρτσα» κινήθηκε για την απόκτησή του, αλλά δεν κατάφερε να τον κάνει δικό της, λόγω οικονομικών ζητημάτων.

Συγκεκριμένα, η ισπανική "AS" εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στο μεταγραφικό «ναυάγιο», αναφέροντας σε δημοσίευμά της:

«Στην περίπτωση της Μπαρτσελόνα, τα χρήματα μιλούν και το ποδόσφαιρο προηγείται. Αυτός ήταν και ο λόγος η ομάδα που δεν επένδυσε πιο δυναμικά στον Κρις Σίλβα, τον σέντερ που ήθελε, ο οποίος τελικά μάζεψε τις βαλίτσες του για την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε. Υπάρχει και η χειμερινή μεταγραφική περίοδος στο ποδόσφαιρο, τα οικονομικά είναι πιεσμένα και, ως εκ τούτου, η επένδυση στο τμήμα μπάσκετ εξαρτάται άμεσα από αυτήν.

Η "Μπάρτσα" δεν έχει καλύψει τα μακροχρόνια κενά τραυματισμών, ούτε τη θέση του πόιντ γκαρντ, ενώ το χρονόμετρο μετρά αντίστροφα για να μην υπάρξει το ίδιο σενάριο και με τον Ουίλ Κλάιμπερν».

«Πιεσμένα τα οικονομικά της Μπαρτσελόνα λόγω ποδοσφαίρου - Γι' αυτό δεν αποκτήθηκε ο Σίλβα»