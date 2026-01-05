«Η ήττα στο "κλάσικο" ανοίγει ξανά το ντιμπέιτ για την ενίσχυση της Ρεάλ Μαδρίτης»

Η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε εντός έδρας από τη Μπαρτσελόνα (100-105) και στην Ισπανία άνοιξε ξανά το... ντιμπέιτ για το αν η «βασίλισσα» χρειάζεται επιπλέον ενίσχυση.

Η ισπανική ιστοσελίδα "AS" υποστηρίζει πως μετά την ήττα στο «κλάσικο» γίνεται και πάλι συζήτηση στους Μαδριλένους αναφορικά με πιθανές προσθήκες. Για την ακρίβεια, στην Ιβηρική Χερσόνησο εστιάζουν στην ανάγκη της «βασίλισσας» να δυναμώσει στη θέση «2».

Ωστόσο, ο Σέρτζιο Σκαριόλο κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για την ώρα. Ο Ιταλός τεχνικός ρωτήθηκε μετά το χαμένο ματς με τους Καταλανούς και απάντησε με μια... δόση διπλωματίας:

«Είναι ένα παλιό ζήτημα που κρατά από το περασμένο καλοκαίρι και δεν έχει νόημα να το επαναφέρουμε τώρα. Κάθε ομάδα έχει το ρόστερ της και οφείλει να δουλέψει και να είναι ικανοποιημένη με αυτό που διαθέτει, να μπορεί να περιορίζει τις αδυναμίες της και να μεγιστοποιεί τα πλεονεκτήματά της. Εφόσον βρισκόμαστε στον Ιανουάριο, δεν είναι κάτι που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή».