Παναθηναϊκός: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια με το Περιστέρι

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ενημέρωση της γνωστοποίησε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με το Περιστέρι (11/1) για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους την διαβολοβδομάδα της Euroleague, που θα τους βρει στο Telecom Center και τις αναμετρήσεις με την Αρμάνι Μιλάνο (6/1, 21:15) και την Βίρτους Μπολόνια (8/1, 21:15)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ενημέρωση του γνωστοποίησε προς τους φιλάθλους του πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με το Περιστέρι (11/1) για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στο Περιστέρι Betsson, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου (16:00), για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να στηρίξουμε την ομάδα μας!