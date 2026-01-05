Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Ρογκαβόπουλος και κρίνεται την Τρίτη για Αρμάνι, εκτός ο Μήτογλου

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος συμμετείχε στην προπόνηση της Δευτέρας (5/1) και θα είναι διαθέσιμος πιθανότατα για το παιχνίδι με την Αρμάνι (6/1, 21:15). Εκτός ο Ντίνος Μήτογλου.

Ο Έλληνας άσος ένιωσε ένα σφίξιμο στη δεξιά γάμπα και προφυλάχθηκε στο ματς της Stoiximan Greek Basketball League απέναντι την Καρδίτσα, αλλά θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα.

Ο Ρογκαβόπουλος συμμετείχε στο πρόγραμμα της Δευτέρας στον Παναθηναϊκό, αν και πιο ελαφριά και η οριστικά η συμμετοχή του θα κριθεί το πρωί της Τρίτης.

Από την άλλη πιο σοβαρή είναι η κατάσταση του Ντίνου Μήτογλου, που τέθηκε νοκ άουτ και μένει να φανεί το ακριβές χρονικό διάστημα της απουσίας του.

Υπενθυμίζουμε πως ο Έλληνας άσος έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.