Ταϊρίκ Τζόουνς: Ο Θεός θα κάνει τα υπόλοιπα… (vids)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, με την ιστορία του να είναι μια συνεχής προσπάθεια για το καλύτερο.

«Εσύ κάνε το καλύτερο που μπορείς, και ο Θεός θα κάνει τα υπόλοιπα». Αν η οικογένεια Τζόουνς ήταν ευγενείς και είχαν οικόσημα και εμβλήματα, αυτή η φράση ασφαλώς θα ήταν το σλόγκαν της οικογένειας. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο 28χρονος σέντερ που συμφώνησε με τον Ολυμπιακό, την έχει ακούσει αυτή τη φράση τόσες χιλιάδες φορές από τα χείλη της Γουίνι, της μητέρας του, που έχει δηλώσει πως την επαναλαμβάνει πριν από κάθε ματς. Είναι μέρος της ρουτίνας του, της προετοιμασίας του πριν από το παιχνίδι.

Γεννημένος στο Χάρτφορντ του Κονέκτικατ στις 3 Μαϊου 1997, ο Ταϊρίκ είχε όλες τις προοπτικές με το μέρος του. Ο πατέρας του, ο Λέστερ Τζόουνς, τον αποκαλούσε χαϊδευτικά «88» (eighty-eight), επειδή το καταγεγραμμένο βάρος του λίγο μετά τη γέννηση ήταν 8 λίβρες κι 8 ουγγιές (περίπου 4,5 κιλά). Ο Λέστερ, με καταγωγή από τη Τζαμάικα, αποφάσισε να δώσει στον δεύτερο γιο του ένα συμβολικό όνομα. Το Ταϊρίκ είναι παραφθορά του αραβικού ονόματος που σημαίνει «πρωτοπόρος».

Πριν ο Ταϊρίκ κλείσει τα 4 του χρόνια, έχασε τον πατέρα του. Η ιστορία δεν έχει αποτυπωθεί ξεκάθαρα από την πλευρά της οικογένειας, αλλά φαίνεται ότι μετά από μια καταδίωξη της αστυνομίας ο Λέστερ Τζόουνς έπεσε στον ποταμό Κονέκτικατ και ανασύρθηκε νεκρός από πνιγμό. Για ποιο λόγο τον κυνηγούσαν, δεν είναι γνωστό και ο Τζόουνς είναι πολύ προσεκτικός όταν αναφέρεται σ’ αυτό το κομμάτι της ζωής του. Λέει ότι ήταν πολύ μικρός για να θυμάται λεπτομέρειες. Το κενό βάλθηκαν να καλύψουν τόσο η μάνα, όσο και ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Ντατζούν.

Έχοντας φυσική δύναμη από πολύ μικρή ηλικία, οι αδελφοί Τζόουνς θα μπορούσαν κάλλιστα να παρασυρθούν σε ρόλους… νταήδων του σχολείου. Αντιθέτως, με την καθοδήγηση της μητέρας τους, αποφάσισαν να αφοσιωθούν στα σπορ. Με πρώτο και καλύτερο το φούτμπολ. Σε αντίθεση με πολλά προφίλ Αμερικανών παικτών που έχουμε παρουσιάσει, ο Τζόουνς είχε αφίσα πάνω από το κρεβάτι του όχι κάποιον μπασκετμπολίστα, αλλά τον Ντουάιτ Φίνεϊ, επίσης γέννημα-θρέμμα του Χάρτφορντ, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα 15 χρόνων σε έξι ομάδες και έγινε ένα από τα μεγάλα ονόματα του σπορ.

Αυτή η αγάπη τον έφερε στο γυμνάσιο Μπλούμφιλντ, όπου επίσης είχε σπουδάσει και παίξει ο Φίνεϊ. Στα 17 του είδε και μια μεγάλη αλλαγή στο κορμί του, από το 1μ.89 έφτασε στα 2μ.01 και φυσικά έχασε σε ταχύτητα. Έπαιζε κυρίως στην ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου, αλλά ο Γκάρι Μπάρτσερ, ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του γυμνασίου του, τον έπεισε να δοκιμάσει και στο μπάσκετ. Ο Τζόουνς είχε πει χαρακτηριστικά ότι «τότε δεν ήξερα μπάσκετ, ήμουν απλά ένας δυνατός τύπος που γκρέμιζε τους πάντες κι έπαιρνε ριμπάουντ».

Η νέα σωματοδομή του, πάντως, ταίριαζε περισσότερο στο μπάσκετ κι αποφάσισε να ακολουθήσει τη συμβουλή του Μπάρτσερ και να το δει πιο σοβαρά. Στην τρίτη του γυμνασιακή χρονιά είχε «μόνο» 10,6 πόντους, αλλά 8,4 ριμπάουντ και 3,1 μπλοκ ανά παιχνίδι, κι έτσι ο προπονητής του τον συμβούλεψε να αλλάξει περιβάλλον. Μεταγράφηκε για τις δύο τελευταίες του γυμνασιακές χρονιές στο Βερμόντ Ακάντεμι, που είχε πιο εξειδικευμένο μπασκετικό πρόγραμμα. Εκεί, υπό την καθοδήγηση του Άλεξ Ποπ, «έμαθα το σπορ από την αρχή», όπως παραδέχτηκε.

Ήταν πολύ πίσω τεχνικά σε σχέση με τους συμπαίκτες του, αλλά κάλυψε το κενό με πολλή δουλειά, διάθεση να αφιερώσει ώρες στο γήπεδο, και λόγω της φυσικής του δύναμης κέρδισε τη θέση. Έμεινε στο γυμνάσιο μέχρι τα 19 του για να βελτιωθεί, κι η τελευταία χρονιά του ήταν φοβερή: 19,8 πόντοι,λ 9,7 ριμπάουντ, 2,2 μπλοκ και 1,7 ασίστ ανά ματς.

Το επόμενο βήμα που έκανε στο κολέγιο έδειξε ότι προτιμούσε τη δουλειά από τη… γκλαμουριά. Απέρριψε προτάσεις από πολύ γνωστά κολέγια και τελικά αποφάσισε να παίξει για τον Κρις Μακ στο κολέγιο Εξέιβιερ, στο Σινσινάτι του Οχάιο. Γιατί; Ο ίδιος είχε μιλήσει τότε για την «ολοκληρωτική προσέγγιση» του προπονητή του, που τον έπεισε ότι θα του έδινε χρόνο και ρόλο εξαρχής.

Και πράγματι, στην πρώτη του κιόλας χρονιά είχε ρόλο στο ροτέισιον, αν και έπαιζε περίπου ένα δεκάλεπτο μέσο όρο. Αγωνίστηκε, όμως, και στα 37 παιχνίδια, στα 13 στη βασική πεντάδα. Όπως είναι λογικό, η πιο εντυπωσιακή σεζόν του ήταν η τελευταία (2019-20), με 14,0 πόντους, 11,0 ριμπάουντ και 1,1 μπλοκ ανά ματς και ευστοχία 55,7% στα δίποντα.

Με αυτή την προίκα, κι έχοντας πια δώσει διαπιστευτήρια της δύναμής του, έθεσε υποψηφιότητα για το ντραφτ του 2020. Η απόρριψη που δέχτηκε ήταν γροθιά στο στομάχι, όπως είχε παραδεχτεί. Δεν προοριζόταν για τον πρώτο γύρο, αλλά περίμενε ότι θα άκουγε το όνομά του. Ακόμα χειρότερα, δεν υπήρχαν καν προτάσεις να συμπεριληφθεί σ’ ένα σάμερ καμπ. Κι ο ίδιος αποφάσισε, αφού είχε κλείσει ήδη τα 23, να ξεκινήσει επαγγελματική καριέρα για να στηρίξει και οικονομικά την οικογένειά του.

Πρώτος σταθμός το εξωτικό πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας και η Βοντζού. Ένα πρωτάθλημα γρήγορο, με πολλά περιφερειακά σουτ, που δεν του ταίριαζε καθόλου. Σε 24 ματς εκεί είχε 6,6 πόντους και 6,6 ριμπάουντ. Πριν προχωρήσει η σεζόν είδε την ευκαιρία να παίξει στην Ευρώπη με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, κι εκεί η απόδοσή του… σήκωσε φρύδια: 12,9 πόντοι, 7,7 ριμπάουντ και 1,4 μπλοκ και 67% ευστοχία εντός παιδιάς.

Αυτό που ακολούθησε ήταν ένα ευρωπαϊκό «γαϊτανάκι» ομάδων και χωρών. Από το Τελ Αβίβ στο Πέζαρο της Ιταλίας το 2021-22και τη Βικτόρια Λίμπερτας (13,1 πόντοι, 9,7 ριμπάουντ), «αναβάθμιση» στο Eurocup με την Τουρκ Τέλεκομ της Άγκυρας το 2023-24 (14,0 πόντοι, 8,7 ριμπάουντ, 70,7% ευστοχία) και… 2,5 χρόνια στην Euroleague, αρχικά με την Έφες Αναντολού το 2023-24 (7,2 πόντοι, 4,3 ριμπάουντ) και μετά με την Παρτίζαν Βελιγραδίου (16,0 πόντοι, 6,0 ριμπάουντ και 63,2% ευστοχία).

Αυτή η εξέλιξη, αν μη τι άλλο, δείχνει ομαλή ανάβαση της «σκάλας» στα μπασκετικά επίπεδα και προφανώς καλύτερες οικονομικές συμφωνίες. Οι οποίες εξηγούν το γιατί κάθε χρόνος τον βρίσκει και σε διαφορετική ομάδα.

Η αποχώρησή του από την Παρτίζαν δεν έγινε… αναίμακτα. Το περιστατικό όπου παραλίγο να έλθει στα χέρια με οπαδούς της ομάδας που τον αποδοκίμαζαν (μετά τις τεταμένες στιγμές που οδήγησαν στην απομάκρυνση του Ομπράντοβιτς) είναι πολύ νωπό. Ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αντέδρασε σε βρισιές για συγγενικά του πρόσωπα (ο νοών νοείτω). Όπως επίσης έχει καταγραφεί η άρνησή του να μεταβεί στο Ντουμπάι, όπου υπήρχε έντονο ενδιαφέρον, και να προτιμήσει το πρότζεκτ του Ολυμπιακού, αν και γνωρίζει ότι δεν προορίζεται για βασικός.

Τουλάχιστον σε ό,τι τον αφορά, η ρουτίνα του είναι έτοιμη: Το ρητό της μαμάς και μια ματιά στους δύο του ώμους, όπου είναι σημειωμένοι με τατουάζ δύο αριθμοί: Το 88, το πρώτο του παρατσούκλι (και το νούμερο που προτιμά στη φανέλα του) και το 32, που φορούσε ο πατέρας του όταν έπαιζε ο ίδιος μπάσκετ.