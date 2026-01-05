Kι επίσημα στην Παρτιζάν ο Γιεκίρι!

Παίκτης της Παρτιζάν είναι κι επίσημα ο Τόνι Γιεκίρι, όπως ανακοίνωσε η σερβική ομάδα.

H Παρτιζάν βρήκε άμεσα τον αντικαταστάτη του Ταϊρίκ Τζόουνς, προσθέτοντας τον Νιγηριανό σέντερ στο ρόστερ της, όπως σας είχε ενημερώσει νωρίτερα το SDNA.

Ο Γιεκίρι είχε μείνει ελεύθερος από την ΤΣΣΚΑ και μετά την αποχώρηση του Ταϊρίκ Τζόουνς για τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου σέντερ.

Ο Νιγηριανός άσος έχει μεγάλη εμπειρία από την Euroleague, έχοντας παίξει σε Μπασκόνια, Ούνιξ Καζάν, Βιλερμπάν και Φενέρ.