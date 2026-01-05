Kι επίσημα στην Παρτιζάν ο Γιεκίρι!

H Παρτιζάν βρήκε άμεσα τον αντικαταστάτη του Ταϊρίκ Τζόουνς, προσθέτοντας τον Νιγηριανό σέντερ στο ρόστερ της, όπως σας είχε ενημερώσει νωρίτερα το SDNA.
Ο Γιεκίρι είχε μείνει ελεύθερος από την ΤΣΣΚΑ και μετά την αποχώρηση του Ταϊρίκ Τζόουνς για τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου σέντερ.
Ο Νιγηριανός άσος έχει μεγάλη εμπειρία από την Euroleague, έχοντας παίξει σε Μπασκόνια, Ούνιξ Καζάν, Βιλερμπάν και Φενέρ.
Tonje Džekiri je novi košarkaš Partizana Mozzart Bet!⚫️⚪️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) January 5, 2026
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