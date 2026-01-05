Δάμασαν και τους Γκρίζλις οι Λέικερς (vid)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν 120-114 των Μέμφις Γκρίζλις.

Με μια ακόμη τρομερή παράσταση από τον Λούκα Ντόντσιτς, οι Λέικερς επιβλήθηκαν 120-114 των Γκρίζλις και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 22-11. Αντίθετα, η ομάδα από το Μέμφις έπεσε στο 15-20.

Ο Σλοβένος άσος ήταν ασταμάτητος και με 36 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ συνέλαβε τα μέγιστα στη νίκη των «λιμνανθρώπων». Είχε βέβαια και τη συμπαράσταση του αγέραστου ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος τέλειωσε το ματς με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Ο Γουέλς για τις «αρκούδες» σημείωσε 23 πόντους, ενώ ο Κάουαρντ είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.