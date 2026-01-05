Ο Γιάνναρος «εκτέλεσε» με 37 πόντους τους Κινγκς

Ο Έλληνας σούπερ σταρ με μυθική εμφάνιση οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη επί των Σακραμέντο Κινγκς με 98-115.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 37 πόντους, 11 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, με 13/17 δίποντα και 11/13 βολές!

Το ματς

Οι Μπακς μπήκαν αγριεμένοι στο ματς αφού προηγήθηκαν με 26-28 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρους 18-34 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο στο +18 (44-62).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Κινγκς επιχείρησαν να κάνουν το comeback τους, καταφέρνοντας μέχρι τα μέσα της τέταρτης περιόδου να μειώσουν στους τρεις (85-88), όμως σε εκείνο το σημείο ανέλαβε δράση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 13 πόντους στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, καθαρίζοντας το ματς για να οδηγήσει τα «Ελάφια» σε ακόμη μια νίκη μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

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