Οι Σανς σόκαραν τους Θάντερ με τρίποντη «βόμβα» του Μπούκερ (vid)

Ο ηγέτης των Φοίνιξ Σανς μίλησε στο τέλος χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με τριποντάρα στην εκπνοή, κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (108-105).

Οι Θάντερ μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 20-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 22-23 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +7 (43-49).

Στο δεύτερο μέρος, όμως οι Σανς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 32-24 στο τρίτο δωδεκάλεπτο έκαναν την ανατροπή και μπήκαν στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα ενός πόντους (74-73).

Το τέταρτο δωδεκάλεπτο εξελίχθηκε σε... θρίλερ με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγάλη μάχη για τη νίκη, όμως στην τελική ευθεία οι Σανς πήραν καλύτερες αποφάσεις, έτρεξαν σερί 14-5 και με τρίποντη «βόμβα» του Μπούκερ πήραν τη νίκη.

O Ντέβιν Μπούκερ με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σανς, με τον Τζέιλεν Ουίλιαμς να ξεχωρίζει για τους Θάντερ έχοντας 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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