Οι Τίμπεργουλβς διέλυσαν τους Ουίζαρντς

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έστησαν πάρτι απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς επικρατώντας με το επιβλητικό 141-115.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς και προηγήθηκαν με 28-38 στην λήξη της πρώτης περιόδου, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 15 πόντων (58-73).

Η κυριαρχία των Τίμπεργουλβς συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους «Λύκους» να ρίχνουν ρυθμό στην τέταρτη περίοδο, φτάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία στη νίκη.

Ο Άντονι Έντουαρντς με 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Τίμπεργουλβς, με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς έχοντας 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης