Άνετη νίκη για τους Χιτ κόντρα στους Πέλικανς

Οι Μαϊάμι Χιτ «καθάρισαν» με ευκολία τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, επικρατώντας με 125-106

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και με υψηλό σκορ, με τους Χιτ να προηγούνται με 43-39, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 8 πόντων (70-62).

Στην τρίτη περίοδο οι Χιτ μπήκαν αποφασισμένοι να τελειώσουν το ματς, έκαναν επί μέρους 23-15 και εκτόξευσαν την διαφορά στο +16 (93-77), κάνοντας διαχείριση στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, για να φτάσουν με άνεση στη νίκη.

O Nόρμαν Πάουελ με 34 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τρέι Μέρφι να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς έχοντας 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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