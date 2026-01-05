Απίστευτη ατυχία για Ντέρικ Τζόουνς: Τραυματίστηκε στο ίδιο σημείο και πάλι κόντρα στους Σέλτικς!

Ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ, το προηγούμενο διάστημα αναγκάστηκε να μείνει εκτός δράσης για πάνω από έναν μήνα, λόγω διαστρέμματος δεύτερου βαθμού στο δεξί πόδι.
Ο 28χρονος φόργουορντ, όμως υπέστη τον ίδιο τραυματισμό και το αξιοσημείωτο είναι ότι και αυτή τη φορά το πρόβλημά του προέκυψε σε αναμέτρηση με τους Σέλτικς, όπως και την προηγούμενη φορά!
Όπως αναφέρει η ενημέρωση των Κλίπερς, ο Ντέρικ Τζόουνς θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι εβδομάδες, όταν και θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.
Clippers forward Derrick Jones Jr. has been diagnosed with a Grade 2 right MCL sprain and will be re-evaluated in 6 weeks, sources tell ESPN. Jones returned last week after missing over a month with the same freak injury on the same knee against the same opponent, Boston.— Shams Charania (@ShamsCharania) January 5, 2026