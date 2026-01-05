Απίστευτη ατυχία για Ντέρικ Τζόουνς: Τραυματίστηκε στο ίδιο σημείο και πάλι κόντρα στους Σέλτικς!

Ο φόργουορντ των Λος Άντζελες Κλίπερς στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ, το προηγούμενο διάστημα αναγκάστηκε να μείνει εκτός δράσης για πάνω από έναν μήνα, λόγω διαστρέμματος δεύτερου βαθμού στο δεξί πόδι.

Ο 28χρονος φόργουορντ, όμως υπέστη τον ίδιο τραυματισμό και το αξιοσημείωτο είναι ότι και αυτή τη φορά το πρόβλημά του προέκυψε σε αναμέτρηση με τους Σέλτικς, όπως και την προηγούμενη φορά!

Όπως αναφέρει η ενημέρωση των Κλίπερς, ο Ντέρικ Τζόουνς θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι εβδομάδες, όταν και θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.