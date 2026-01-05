Οι Μάτζικ «βύθισαν» περισσότερο τους Πέισερς - Δεύτερη σερί ήττα για τους... μισούς Νάγκετς

Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν άνετη νίκη απέναντι στους κάκιστους Ιντιάνα Πέισερς (135-127), την ώρα που οι Ντένβερ Νάγκετς των πολλών απουσιών γνώριζαν την ήττα από τους Μπρούκλιν Νετς (127-115).

Στο Ορλάντο, οι Μάτζικ δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερη δυσκολία απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς, φτάνοντας με άνεση στη νίκη, βυθίζοντας ακόμη περισσότερο τους αντιπάλους τους στον πάτο της ανατολικής περιφέρειας.

O Πάολο Μπανκέρο με 28 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να ξεχωρίζει για τους Πέισερς έχοντας 34 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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Στη Νέα Υόρκη, οι Νετς υποδέχθηκαν τους Ντένβερ Νάγκετς, με τους φιλοξενούμενους να παρατάσσονται ξανά χωρίς τέσσερις βασικούς παίκτες, γνωρίζοντας δεύτερη συνεχόμενη ήττα στην τουρνέ τους στην Ανατολή.

Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ κόντρα στην πρώην ομάδα του σημείωσε 27 πόντους, έχοντας ακόμη 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Τζαμάλ Μάρεϊ να ξεχωρίζει για τους Νάγκετς με 27 πόντους και 16 ασίστ.

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