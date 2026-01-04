Καλπάζουν στην Ανατολή οι Πίστονς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς πέρασαν και από την έδρα των Κλίβελαντ Καβαλίερς (110-114), συνεχίζοντας την ξέφρενη πορεία τους την φετινή σεζόν.

Οι Πίστονς δυσκολεύτηκαν αρκετά από τους Καβαλίερς, με τους γηπεδούχους να κλείνουν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 28-19, όμως οι φιλοξενούμενοι ήταν καταιγιστικοί στη δεύτερη περίοδο.

Με επί μέρους 28-47, οι Πίστονς έκαναν την ανατροπή και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 10 πόντων (56-66), με τους Καβαλίερς να επιχειρούν την αντεπίθεσή τους στο δεύτερο μέρος.

Οι γηπεδούχοι με επί μέρους 26-21 στην τρίτη περίοδο μείωσαν την διαφορά στους πέντε πόντους (82-87), με το τέταρτο δωδεκάλεπτο να εξελίσσεται σε θρίλερ, με τους Πίστονς να αντέχουν στο φινάλε.

Με αυτή τη νίκη η ομάδα από το Ντιτρόιτ βελτίωσε το ρεκόρ της στο 26-9 και παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση της ανατολικής περιφέρειας, ενώ οι Καβαλίερς έπεσαν πλέον στο 20-17.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς έχοντας 30 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 τρίποντα.

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