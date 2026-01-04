Επιβεβαίωση SDNA: Στον Ολυμπιακό ο Τζόουνς

Με buy out κοντά στα 500.000€, ο Ταιρικ Τζόουνς αποδεσμεύεται από την Παρτίζαν και θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Ολυμπιακού.

Αίσιο τέλος για τον Ολυμπιακό έχει η υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς. Όπως γράψαμε πριν λίγα λεπτά ο Αμερικανός ψηλός είναι πολύ κοντά στους «ερυθρόλευκους», καθώς η πρόθεση του ήταν να υπογράψει στην ομάδα του Λιμανιού, αφού το τελευταίο διάστημα ήταν ξενό σώμα για την Παρτίζαν.

Πλέον, όπως αναφέρει και το σερβικό Telesport ο Τζόουνς διαγράφηκε από τη λίστα των παικτών της EuroLeague της Παρτιζάν και ο δρόμος για την υπόγραφή του στον Ολυμπιακό είναι ορθάνοικτος.

Όπως αναφέρει τοTelesport η ομάδα του Βελιγραδίου θα λάβει αποζημίωση 500.000 ευρώ από τους «ερυθρόλευκους» καθώς ο Αμερικανός ψηλός είχε συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Η σερβική ομάδα ήταν ξεκάθαρα η νικήτρια σε αυτό το... ράλι τιμών των τελευταίων ωρών, την στιγμή που ο Τζόουνς αρνούνταν πεισματικά να δεχθεί την πρόταση της Ντουμπάι για να μετακομίσει στα Εμιράτα.

Ως εκ τούτου η ομάδα του Πεναρόγια βρίσκεται πλέον στην αγορά για τον αντικαταστάτη του 28χρονου ψηλού, με τον Τόνι Τζεκίρι να βρίσκεται ψηλά στην λίστα της σερβικής ομάδας.