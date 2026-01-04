Πέρασε από την Μπεσίκτας με 100άρα πριν τον Ολυμπιακό η Φενέρ

Η Φενέρμπαχτσε ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπεσίκτας, επικρατώντας με 101-87 πριν την διαβολοβδομάδα της Εuroleague και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (6/1, 19:45). Σπουδαία εμφάνιση του Τάκερ με 27 πόντους.

Πέρασε από την Μπεσίκτας με 100άρα και περιμένει Ολυμπιακό η Φενέρ. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε εκτός έδρας με 101-87 και μείωσε την απόσταση από την κορυφή στη νίκη νίκη, καθώς ανέβηκε στο 12-2. την ώρα που η Μπεσίκτας έπεσε στο 13-1 γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα.

Ο Χόρτον - Τάκερ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με τον Αμερικανό να μετρά 27 πόντους με 4 ασίστ, με τον Μπόλντγουιν να συμπληρώνει 14 πόντους. Διψήφιος και ο Ντέβον Χολ με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Μόργκαν σημείωσε 17 πόντους με 9 ριμπάουντ, με τον Βίτο Μπράουν να συμπληρώνει 14 ποντους με 4 ριμπάουντ.

Πλέον η ομάδα της Πόλης στρέφει την προσοχή της στην διαβολοβδομάδα και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Τρίτη (6/1, 19:45).