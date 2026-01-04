Γλίτωσε το κάζο δια χειρός Μπρουκς η Αρμάνι

Η Ούντινε βρέθηκε μια ανάσα από ένα σπουδαίο διπλό, ωστόσο η Αρμάνι Μιλάνο με buzzer-beater του Αρμόνι Μπρουκς έρχεται με νίκη (85-84) στο Telecom Center.

Η Ούντινε έβαλε δύσκολα στην Αρμάνι Μιλάνο, βρέθηκε μια ανάσα από ένα σπουδαίο διπλό μετά από σουτ του Αλιμπέγκοβιτς, ωστόσο ο Αρμόνι Μπρουκς είχε διαφορετική άποψη.

Ο Αμερικανός γκαρντ με ένα κρεμασμένο σουτ από την γωνία σε νεκρό χρόνο χάρισε τη νίκη (85-84) στην ομάδα του Πέπε Ποέτα. Πλέον η Αρμάνι ανέβηκε στο 10-4 και συνεχίζει στο κυνήγι της κορυφής στο ιταλικό πρωτάθλημα, με την Ούντινε να πέφτει στο 5-9.

Για τους νικητές ο Σιλντς ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον ΛεΝτέι να προσθέτει 16 πόντους με 3 ριμπάουντ. Κομβικός ο Αρμόνι Μπρουκς (14π. 4ρ.) με το buzzer-beater στο φινάλε.

Από την άλλη πλευρά ο Αλιμπέγκοβιτς ξεχώρισε με 21 πόντους, με τον Καλζαβάρα να προσθέτει 17 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Η Αρμάνι Μιλάνο στρέφει πλέον την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (21:15, 6/1) για την διαβολοβδομάδα της Euroleague.