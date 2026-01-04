Αταμάν: «Δεν θα παίξει στην διαβολοβδομάδα ο Μήτογλου, πιστεύω θα αγωνιστεί ο Ρογκαβόπουλος»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Καρδίτσα ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως ο Ντίνος Μήτογλου δεν θα αγωνιστεί στην «διαβολοβδομάδα», ενώ υπογράμμισε πως περιμένει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος να είναι έτοιμος.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε soft και δώσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε ένα physical παιχνίδι. Επιθετικά σκοράραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την επιθετικότητα στην άμυνα, ελέγξαμε το ματς, μοιράσαμε τον χρόνο στους 10 παίκτες που είναι υγιείς. Πνευματικά είναι δύσκολα αυτοί οι αγώνες ανάμεσα σε σημαντικά παιχνίδια της Euroleague. Εγώ ποτέ δεν περιμένω καλό μπάσκετ σε αυτά τα ματς. Το σημαντικό είναι να κερδίσουμε και κερδίσαμε».

Για την κατάσταση των Μήτογλου και Ρογκαβόπουλου: «Ο Μήτογλου νομίζω είναι πιο σοβαρό από του Ρογκαβόπουλου. Έχει θλάση και δεν ξέρω πόσο χρόνο χρειάζεται. Αυτή την εβδομάδα δεν μπορεί να παίξει. Θα δούμε μετά την θεραπεία. Του Ρογκαβόπουλου ήταν έκπληξη. Πόνεσε στην γάμπα και τον προστατέψαμε. Πιστεύω μπορεί να παίξει στην διαβολοβδομάδα».