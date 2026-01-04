Παπανικολόπουλος: «Σε αυτά τα ματς παίζουμε χωρίς πίεση λόγω του αντιπάλου»

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος σε δηλώσεις του μετά την ήττα της Καρδίτσας από τον Παναθηναϊκό τόνισε πως η ομάδα του έπαιξε καλά λόγω της πίεσης που δεν υπάρχει λόγω του αντιπάλου, ενώ μίλησε και για τα κρίσιμα παιχνίδια κόντρα στην Σουμπότιτσα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Τα παιδιά έκαναν μια προσπάθεια πολύ σημαντική. Η γενική εικόνα μας ήταν καλή. Αυτά τα παιχνίδια για εμάς είναι εύκολα διότι παίζουμε χωρίς πίεση και παίξαμε πολύ καλά».

Για το rotation και το ματς με την Σουμπότιτσα: «Στο rotation που έχουμε όλοι οι πάικτες μας είναι σημαντικοί. Και μάλιστα έχουμε και μικρό rotation. Τα παιδιά παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια και όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Θα πάμε να παίξουμε δυο σημαντικά παιχνίδια με την Σουμπότιτσα αυτή την εβδομάδα»

Για τον στόχο της παραμονής: «Δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι κάτι που θέτουμε από την αρχή της σεζόν και πέρσι το ίδιο λέγαμε που βγήκαμε 5οι. Το θέμα είναι η Καρδίτσα να βρίσκεται στην μεγάλη κατηγορία. Θα υπάρχουν χρονιές που θα είναι εξαιρετικές, θα υπάρχουν χρονιές που θα έχουμε απαιτήσεις, το θέμα είναι να είμαστε εκεί. Όλοι ξέρουμε την δουλειά μας»