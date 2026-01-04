Τα ζευγάρια για το Final 8 μετά το τέλος του Α’ γύρου της GBL - Το πανόραμα

Ο Α’ γύρος της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε σήμερα με τρία παιχνίδια και έτσι διαμορφώθηκαν και τα ζευγάρια για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στη δεύτερη μέρα της 13ης αγωνιστικής ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συνέχισαν το σερί νικών τους, ενώ ο Κολοσσός σημείωσε σημαντική νίκη επί του Αμαρουσίου, στην προσπάθεια που κάνουν και οι δύο ομάδες για την παραμονή τους στην κατηγορία.

Έπειτα από το τέλος του Α’ γύρου της GBL έγιναν γνωστά και όλα τα ζευγάρια για τα προημιτελικά του Κυπέλλου, αλλά και τα παιχνίδια των Play in που θα γίνουν πριν από αυτά. Δείτε αναλυτικά τα ζευγάρια...

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3/1

Μύκονος - ΠΑOΚ 101-94

Ηρακλής - Περιστέρι 73-59

Προμηθέας - ΑΕΚ 86-94

Κυριακή 4/1

Άρης - Ολυμπιακός 84-95

Κολοσσός - Μαρούσι 90-76

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 92-85

Η βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 24β | 12-0 Παναθηναϊκός AKTOR 23β | 11-1 ΠΑΟΚ 21β. | 9-3 ΑΕΚ 20β | 8-4 Προμηθέας 18β. | 6-6 Ηρακλής 18β. | 6-6 Μύκονος 18β. | 6-6 Άρης 17β. | 5-7 Περιστέρι Betsson 17β | 5-7 Καρδίτσα 16β | 4-8 Κολοσσός Ρόδου 15β | 3-9 Μαρούσι 14β | 2-10 Πανιώνιος 13β | 1-11

Η επόμενη αγωνιστική (14η)

Σάββατο 10/1

15:30 Άρης - Ηρακλής

18:15 Πανιώνιος - Κολοσσός

Κυριακή 11/1

13:00 ΑΕΚ - Μύκονος

13:00 Καρδίτσα - Ολυμπιακός

16:00 Μαρούσι - Προμηθέας

16:00 Παναθηναϊκός - Περιστέρι

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

PLAY IN

Α. Προμηθέας - Μαρούσι ή Δόξα Λευκάδας

Β. Ηρακλής - Κολοσσός

Γ. Μύκονος - Καρδίτσα

Δ. Άρης - Περιστέρι

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

1. Νικητής Α – Νικητής Δ

2. Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

3. Παναθηναϊκός – ΠΑOΚ

4. Νικητής Β - Νικητής Γ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

5. Νικητής 1-Νικητής 2

6. Νικητής 3-Νικητής 4

ΤΕΛΙΚΟΣ

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Νικητής 5-Νικητής 6