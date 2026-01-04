Συνεχίζεται η ταλαιπωρία του ΠΑΟΚ: Με λεωφορείο η επιστροφή στην Θεσσαλονίκη

Νέα ταλαιπωρία στον ΠΑΟΚ με τους «ασπρόμαυρους» να επιστρέφουν στην Αθήνα με πτήση από Μύκονο, ωστόσο η αναχώρηση για Θεσσαλονίκη θα γίνει με λεωφορείο λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στις πτήσεις εντός Ελλάδας.

Ταλαιπωρία... συνέχεια για τον ΠΑΟΚ. Η «ασπρόμαυρη» αποστολή ήταν να επιστρέψει το βράδυ του Σαββάτου στην Θεσσαλονίκη, ωστόσο οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επέτρεψαν την πτήση του Δικεφάλου από το νησί, με αποτέλεσμα η αποστολή να παραμείνει στην Μύκονο.

Τελικά σήμερα το πρωί η ομάδα πέταξε για Αθήνα, ωστόσο, η πτήση για Θεσσαλονίκη δεν πραγματοποιήθηκε καθώς τα περισσότερα αεροδρόμια της χώρας αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα τις τελευταίες ώρες, με αποτέλεσμα την ακύρωση πολλών πτήσεων.

Έτσι ο ΠΑΟΚ αναγκάζεται να ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής τελικά με λεωφορείο με προορισμό την Θεσσαλονίκη.