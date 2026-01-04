Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN GREEK BASKETBALL LEAGUE Τον χαβά του ο Τολιόπουλος: Buzzer-beater τρίποντο με ταμπλό (vid) 04-01-2026 16:44 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΚ Καρδίτσα Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR ΠΡΟΣΩΠΑ Βασίλης Τολιόπουλος 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Βασίλης Τολιόπουλος έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Έλληνα γκαρντ να σκοράρει με φοβερό buzzer-beater με την βοήθεια του ταμπλού. Αυτό ναι, είναι βόμβα: Τέλος από τον ΑΝΤ1… dailymedia.gr Το πιο δυνατό όνομα έως τώρα: Της έκανε τελικά πρόταση ο Σαμαράς instanews.gr Μέχρι 1 λάθος, εύγε: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ελληνικής γεωγραφίας με τις πιο ύπουλες ερωτήσεις; menshouse.gr Το μεγαλύτερο οικονομικό πακέτο της θητείας του: Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης instanews.gr «Si no se sufre, no vale» menshouse.gr Χειροποίητος γύρος, όλα φρέσκα και ζουμερά: Το τελευταίο τυλιχτό - ποίημα της Αθήνας που κοστίζει μόνο 2,50€ menshouse.gr Κοντά σε μεγάλο ποδοσφαιρικό deal: Ποια διοργάνωση πάει να κλείσει η ΕΡΤ dailymedia.gr Ξέρει τους 9: Οι 2 θέσεις στην 11άδα με την Πάκσι που μπορεί να κάνει την έκπληξη ο Νίστρουπ menshouse.gr Τον χαβά του ο Τολιόπουλος: Buzzer-beater τρίποντο με ταμπλό (vid) SHARE