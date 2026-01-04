Τον χαβά του ο Τολιόπουλος: Buzzer-beater τρίποντο με ταμπλό (vid)

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Έλληνα γκαρντ να σκοράρει με φοβερό buzzer-beater με την βοήθεια του ταμπλού.