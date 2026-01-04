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Τον χαβά του ο Τολιόπουλος: Buzzer-beater τρίποντο με ταμπλό (vid)

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Ο Βασίλης Τολιόπουλος έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Έλληνα γκαρντ να σκοράρει με φοβερό buzzer-beater με την βοήθεια του ταμπλού.
Τον χαβά του ο Τολιόπουλος: Buzzer-beater τρίποντο με ταμπλό (vid)