Άντζουσιτς: «Είχαμε έλλειψη συγκέντρωσης στο τέλος, πρέπει να βελτιωθούμε στην άμυνα»

Ο Ντανίλο Άντζουσιτς σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Άρη από τον Ολυμπιακό μίλησε για την έλλειψη συγκέντρωσης και την άμυνα που πρέπει να βελτιώσουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νομίζω ότι συνολικά κάναμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Γνωρίζαμε από την αρχή ότι, για να έχουμε πιθανότητες νίκης, έπρεπε να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά. Σε κάποια σημεία, κυρίως προς το τέλος, χάσαμε αυτή τη συγκέντρωση και δεν καταφέραμε να “τελειώσουμε” το παιχνίδι ή να το πάρουμε στα χέρια μας. Ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε, πέτυχε κάποια εύκολα καλάθια και έτσι έφτασε στη νίκη.

Παρόλα αυτά, δείξαμε καλό πρόσωπο. Σε δύο μέρες έχουμε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν, στη Μανρέσα. Μετά το πολύ κακό παιχνίδι που κάναμε απέναντι στην Τσεντεβίτα πριν από λίγες ημέρες, σήμερα αποδείξαμε ότι μπορούμε να αντιδράσουμε. Δείξαμε ότι έχουμε τις δυνατότητες και πιστεύω πως, αν συνεχίσουμε να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να πετύχουμε καλά πράγματα μέσα στη χρονιά»