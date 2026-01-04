Μίλιτσιτς: «Οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα στο παρκέ, αυτό υπόσχομαι στον κόσμο»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στάθηκε στη βελτίωση που έδειξε η ομάδα του κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά και στα λάθη που στοίχησαν.

Όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Άρη:

«Δύσκολο παιχνίδι για εμάς, επειδή χάσαμε. Παρόλο που στο τελευταίο παιχνίδι όλα πήγαν λάθος για εμάς, σήμερα προσπαθήσαμε, είχαμε σωστή νοοτροπία και παρά το μικρό ροτέισον ανεβάσαμε τα επίπεδα physicality. Κοντράραμε τον Ολυμπιακό και μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη, όμως σε κάποιες κρίσιμες στιγμές, κυρίως με τρίποντα του Φουρνιέ, μας στοίχησαν.

Δείξαμε σίγουρα βελτίωση μετά από τα τελευταία παιχνίδια. Θέλουμε να γίνουμε πιο physical σε επίθεση και άμυνα. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θέλω να ακολουθούμε. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την ήττα, είμαι όμως από την εμφάνιση της ομάδας μου»

Πως ερμηνεύει αυτή την αλλαγή:

«Η επιθετικότητα στην μπάλα παίζει ρόλο, κάθε παίκτης θέλει να σουτάρει και να είναι εύστοχος. Στο παιχνίδι με την Τσεντεβίτα χάσαμε 8 λέι απ, συμβαίνει. Σήμερα σουτάραμε 40% από το τρίποντο, ενώ στο προηγούμενο πολύ λιγότερο. Ο GM τους μου είπε ότι εδώ και 1.5 μήνα δεν είχαν παίξει τόσο καλά.

Χάσαμε λέι απ, τρίποντα, βολές. Σήμερα επανήλθαμε, οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα στο παρκέ. Δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι, αλλά η ομάδα παλεύει και θέλει να βελτιωθεί και αυτό υπόσχομαι στους οπαδούς της ομάδας. Θα παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι».

Για τη ρακέτα και το σκορ που βρήκε εκεί ο Ολυμπιακός:

«Κάναμε μερικά τακτικά λάθη. Σίγουρα όταν έχουν τον Βεζένκοφ και τον Πίτερς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις καταστάσεις. Το θέμα είναι τα λάθη που κάναμε εμείς. Είναι δύσκολο να προστατεύσεις το καλάθι απέναντι σε μια ομάδα με τέτοια αυτοπεποίθηση και ποιότητα και κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα αποτρέψεις και πρέπει να γίνεσαι μέσα από αυτά καλύτερος».

Για την αποβολή του Τζόουνς και αν επηρέασε το αποτέλεσμα:

«Όποιος είναι στο παρκέ πρέπει να επηρεάζει το παιχνίδι. Είτε με τον Μπράις είτε χωρίς, δεν είναι κάτι που πιστεύω ότι επηρέασε το αποτέλεσμα. Σήμερα είχε θέμα με τα φάουλ. Παίζαμε χωρίς τον Μποχωρίδη και τον Χάρελ, όμως αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο να παίρνουμε τη νίκη. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που τιμωρεί κάθε μικρό λάθος, επανήλθαμε με ταχύτητα, με άμυνα, με ενέργεια και αυτό είναι που θέλω να βλέπω».

Τι κρατάει για το παιχνίδι με τη Μανρέσα:

«Θέλουμε να πιέσουμε την μπάλα στο 4 και στο 5. Αποτύχαμε με την Τσεντεβίτα, όμως σήμερα το κάναμε και είναι πολύ σημαντικό για το παιχνίδι με τη Μανρέσα, γιατί παίζει αρκετά γρήγορα και δημιουργεί προβλήματα».