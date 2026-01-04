Μπαρτζώκας για Ουόκαπ: «Σεμιναριακός ο τρόπος που παίζει, είναι ο πιο αυθεντικός πλέιμεϊκερ στην Ευρώπη»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του κόντρα στον Άρη, ενώ αποθέωσε τον Τόμας Ουόκαπ και στάθηκε και σε όσα μπορεί να φέρει ο Μόντε Μόρις.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Ολυμπιακού σημείωσε αρχικά για το παιχνίδι: «Καλή τύχη στον Άρη, απέδειξε ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα από το ξεκίνημα της χρονιάς και αυτό δείχνει πως κάτι κάνει καλά. Βέβαια, εναντίον μας όλοι έχουν κίνητρο και λιγότερη πίεση, σούταρε πολύ καλά και παρουσιάζεται πολύ βελτιωμένος.

Εμείς ήρθαμε εδώ μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό και συνήθως αυτά τα παιχνίδια έχουν πίεση και αδειάζεις και ψυχολογικά. Χρειάστηκε να επιστρατεύσουμε τη διάθεση, την ποιότητα και τον επαγγελματισμό τους. Δώσαμε 32 ασίστ, βάλαμε κοντά στους 100 πόντους. Τα ματς είναι πολλά για εμάς και καλό είναι να μείνουμε φρέσκοι και πνευματικά και σωματικά γιατί έχουμε και σερί παιχνίδι και ταξίδια. Δεν είχαμε τον Μιλουτίνοφ, είχαμε και θέματα αμυντικά στην τρίτη περίοδο.

Για τον Ουόκαπ και τις 14 ασίστ του: «Είναι σεμιναριακός ο τρόπος που παίζει και δείχνει το πως πρέπει να παίζει ένας πόιντ γκαρντ. Δείχνει πως πρέπει να βάζεις τους συμπαίκτες σου μέσα στο παιχνίδι. Του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Οι περισσότεροι στην Ευρώπη είναι κόμπο γκαρντ, ο Ουόκαπ είναι ο πιο αυθεντικός πλέιμεϊκερ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, κάνει όσα θέλει ο προπονητής».

Για τον Μόρις: «Είναι κέρδος από την στιγμή που τον υπογράψαμε. Όσο παίζει δεν έχω κανένα άγχος, αποφεύγει τα λάθη, εκτελεί καλά. Αν περάσει λίγος καιρός θα δούμε έναν ακόμα έναν καλύτερο παίκτη. Θέλαμε έναν άσο ακόμα, να τρέξει το γήπεδο, μας λείπει αυτό».

Για τους Μιλουτίνοφ και Γουόρντ: «Το πόδι του Μιλουτίνοφ είναι πρησμένο από μια γονατιά που δέχθηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Κάνει θεραπεία και θα προσπαθήσει να είναι παρών την Τρίτη. Για τον Ουόρντ όσο μου μεταφέρθηκε από το ιατρικό τιμ, ίσως τον έχουμε μαζί μας την Παρασκευή για το ματς με την Μπάγερν».