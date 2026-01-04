Συγκινητικός Λυκογιάννης: «Αφιερώνουμε τη νίκη στην μνήμη του κύριου Ματσαμά»

Ο Άρης Λυκογιάννης αφιέρωσε τη νίκη του Κολοσσόυ Ρόδου κόντρα στο Μαρούσι στον Γιώργο Ματσαμά, ο οποίος απεβίωσε πριν από λίγες μέρες.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Αφιερώνουμε τη νίκη στην μνήμη του κύριου Ματσαμά, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που έκανε πολλά για αυτή την ομάδα. Εύχομαι καλή δύναμη στην οικογένειά του, είναι πολύ δύσκολη απώλεια.

Η άμυνα μας έδωσε το ματς. Οι σωστές επιλογές και τα μεγάλα σουτ στο τέλος της τρίτης περιόδου μας έδωσαν το μομέντουμ. Πρέπει να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας. Δεν κάναμε τίποτα, βγάλαμε το κεφάλι μας από την λάσπη. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Να συσπειρωθούμε για να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία.

Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε».