Μπαρτζώκας: «Σιγά - σιγά βελτιωνόμαστε και θα είμαστε ακόμη καλύτεροι»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά το τέλος της αναμέτρησης απέναντι στον Άρη

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο πρώτο του σχόλιο, μετά την νίκη επί του Άρη, ο προπονητής του Ολυμπιακού:

“Μπράβο στον Άρη, έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Προερχόταν από κακή εμφάνιση στην Ευρώπη και ήθελε να παίξει καλύτερα. Εμείς παίξαμε τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Παρασκευής, δεν είχαμε χρόνο…

Παίξαμε όσο χρειαζόταν για να κερδίσουμε. Ο Άρης έβαλε μεγάλα σουτ και έπαιξε με ταχύτητα. Σε εμάς γύρισαν οι περισσότεροι παίκτες, σιγά-σιγά βελτιωνόμαστε και θα είμαστε ακόμη καλύτεροι.

Ο Μόρις θα μας βοηθήσει πολύ..."



