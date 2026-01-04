Ανακοίνωσε sold out με την Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός (pic)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με την Καρδίτσα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί την Καρδίτσα για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League (4/1, 16:00).

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, το «τριφύλλι» ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση. «Η Κυριακή ανήκει σε όλες τις πράσινες οικογένειες και το αποδείξατε ξανά. Μετράμε ακόμα ένα αυτή τη σεζόν και δεν μπορούμε να περιμένουμε για τα επόμενα» έγραψε η «πράσινη» ΚΑΕ στην ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτηση: