Ανακοίνωσε sold out με την Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός (pic)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί την Καρδίτσα για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League (4/1, 16:00).
Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, το «τριφύλλι» ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση. «Η Κυριακή ανήκει σε όλες τις πράσινες οικογένειες και το αποδείξατε ξανά. Μετράμε ακόμα ένα αυτή τη σεζόν και δεν μπορούμε να περιμένουμε για τα επόμενα» έγραψε η «πράσινη» ΚΑΕ στην ανάρτησή της.
Δείτε την ανάρτηση:
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 4, 2026
Sundays belong to ALL the GREEN families and you proved it once AGAIN 💚
We’re counting one more this season and can’t wait for the next ones ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/2WIx4ECFTY