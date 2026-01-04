MVP η Ρόνσιεκ, Next Gen ΜVP η Στολίγκα

Η 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών, η πρώτη για το 2026 πρόσφερε συναρπαστικά παιχνίδια, πολλές ήταν οι αθλήτριες που ξεχώρισαν με την Εμα Ρόνσιεκ του Πανσερραϊκού να αναδεικνύεται MVP και την Νάγια Στολίγκα MVP Next Gen.

Εντυπωσιακή ήταν η Εμα Ρόνσιεκ, καθώς στην εκτός έδρας νίκη του Πανσερραϊκού με 90-73 επί του ΠΑΟΚ είχε 31 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, μία τάπα και 39 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 30’11’’ συμμετοχής γεγονός που της έδωσε και τον τίτλο της MVP.

Η Νάγια Στολίγκα από την άλλη, για 4η φορά κερδίζει την διάκριση της MVP Next Gen. Μπορεί ο Πρωτέας Βούλας να ηττήθηκε στην παράταση με 96-87 από τον Ολυμπιακό, όμως η νεαρή γκαρντ είχε 13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 11 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 39’22’’συμμετοχής.

Οι διπλές της αγωνιστικής

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ): 28 πόντοι,12 ριμπάουντ

Ρόνσιεκ (Πανσερραϊκός): 31 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Πρινς (Αθηναϊκός Qualco): 12 πόντοι, 13 ριμπάουντ

Γούλφολκ (Ολυμπιακός): 20 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Τζόνσον (Ολυμπιακός): 15 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Ράιαν (Πρωτέας Βούλας): 16 πόντοι, 15 ριμπάουντ

Κλαρκ (Ιωνία): 18 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Χάντερ (Ιωνία): 15 πόντοι, 11 ριμπάουντ

Μπρούγκλερ (ΠΑΣ Γιάννινα): 25 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα): 18 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Οι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 230

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 224

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 222

Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 207

Μέιμπρεϊ (ΠΑΟΚ) 190

Ριμπάουντς

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 143

Κλαρκ (Ιωνία) 114

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 106

Μπράουν (Παναθηναϊκός) 98

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 96



Ασίστ

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 73

Κολλάτου (Ολυμπιακός) 69

Βιντσιλαίου Α. (Ιωνία) 58

Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 57

Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός)

Κλεψίματα

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 31

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 27

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 25

Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός) 23

Γούλφολκ (Ολυμπιακός) 22



Κοψίματα

Πρινς (Παναθηναϊκός) 18

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 11

Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 9

Πιπλς (Πανσερραϊκός) 9

Τζόνσον (Ολυμπιακός) 9

Οικονομία

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 238

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 232

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 226

Πρινς (Παναθηναϊκός) 219

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 207

* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.