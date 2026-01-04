MVP η Ρόνσιεκ, Next Gen ΜVP η Στολίγκα

Εντυπωσιακή ήταν η Εμα Ρόνσιεκ, καθώς στην εκτός έδρας νίκη του Πανσερραϊκού με 90-73 επί του ΠΑΟΚ είχε 31 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, μία τάπα και 39 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 30’11’’ συμμετοχής γεγονός που της έδωσε και τον τίτλο της MVP.
Η Νάγια Στολίγκα από την άλλη, για 4η φορά κερδίζει την διάκριση της MVP Next Gen. Μπορεί ο Πρωτέας Βούλας να ηττήθηκε στην παράταση με 96-87 από τον Ολυμπιακό, όμως η νεαρή γκαρντ είχε 13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 11 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 39’22’’συμμετοχής.
Οι διπλές της αγωνιστικής
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ): 28 πόντοι,12 ριμπάουντ
Ρόνσιεκ (Πανσερραϊκός): 31 πόντοι, 10 ριμπάουντ
Πρινς (Αθηναϊκός Qualco): 12 πόντοι, 13 ριμπάουντ
Γούλφολκ (Ολυμπιακός): 20 πόντοι, 10 ριμπάουντ
Τζόνσον (Ολυμπιακός): 15 πόντοι, 10 ριμπάουντ
Ράιαν (Πρωτέας Βούλας): 16 πόντοι, 15 ριμπάουντ
Κλαρκ (Ιωνία): 18 πόντοι, 10 ριμπάουντ
Χάντερ (Ιωνία): 15 πόντοι, 11 ριμπάουντ
Μπρούγκλερ (ΠΑΣ Γιάννινα): 25 πόντοι, 10 ριμπάουντ
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα): 18 πόντοι, 12 ριμπάουντ
Οι κορυφαίες των αριθμών
Πόντοι
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 230
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 224
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 222
Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 207
Μέιμπρεϊ (ΠΑΟΚ) 190
Ριμπάουντς
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 143
Κλαρκ (Ιωνία) 114
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 106
Μπράουν (Παναθηναϊκός) 98
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 96
Ασίστ
Μπέκι (Πανσερραϊκός) 73
Κολλάτου (Ολυμπιακός) 69
Βιντσιλαίου Α. (Ιωνία) 58
Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 57
Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός)
Κλεψίματα
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 31
Ράμπερ (Ολυμπιακός) 27
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 25
Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός) 23
Γούλφολκ (Ολυμπιακός) 22
Κοψίματα
Πρινς (Παναθηναϊκός) 18
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 11
Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 9
Πιπλς (Πανσερραϊκός) 9
Τζόνσον (Ολυμπιακός) 9
Οικονομία
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 238
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 232
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 226
Πρινς (Παναθηναϊκός) 219
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 207
* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.