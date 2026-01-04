Χωρίς Γκραντ και Φαρίντ ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Καρδίτσα

Χωρίς τους Τζέριαν Γκραντ και Κένεθ Φαρίντ θα παραταχθεί απέναντι στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR (10-1) σε λίγες ώρες (4/1, 16:00) θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» την Καρδίτσα (4-7) για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Οι «πράσινοι» θα παραταχθούν χωρίς τους Τζέριαν Γκραντ και Κένεθ Φαρίντ, καθώς αμφότεροι έμειναν εκτός από την εξάδα των ξένων.

Θυμίζουμε πως εκτός είναι και ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος υπέστη θλάση οπισθίων μηριαίων στο δεξί πόδι κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Σημειώνεται πως ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ και θα σφυρίξουν οι Σκανδαλάκης-Μαλαμάς-Κωνσταντινίδου.