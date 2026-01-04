Η σπουδαία πρεμιέρα της Σπανού και το παρασκήνιο της μεταγραφής: Πώς την έχασε ο Αθηναϊκός και την κέρδισε η Λεωφόρος

Το ματς πέρασε, ο Αθηναϊκός νίκησε και έκανε το 1-1 αλλά η πρεμιέρα της Σπανού επιβεβαίωσε γιατί σήκωσε τέτοιο θόρυβο. Και κυρίως γιατί ήταν τεράστια επιτυχία του Παναθηναϊκού που την πήρε μέσα από τα χέρια του Αθηναϊκού, μια κίνηση που ουσιαστικά θα είχε κλειδώσει από τώρα το πρωτάθλημα.

Με δύο προπονήσεις στον Παναθηναϊκό η αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος είχε 20 πόντους και 8 ριμπάουντ στην πρεμιέρα της, βγάζοντας εμπειρία, ποιότητα και άμεση προσαρμογή. Αυτό ακριβώς που ζητούσε το «τριφύλλι» όταν έκανε την υπέρβαση. Διότι κακά τα ψέματα, το τριφύλλι έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφική υπέρβαση της ιστορίας του για να νικήσει τον Αθηναϊκό που θεωρούσε πως με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσει.

Η Αμερικανίδα Ντάιμοντ Μίλερ που προστέθηκε στο ρόστερ του Αθηναϊκού, μαζί με τη Σπανού ήταν το «δίδυμο» που θα κλείδωνε το πρωτάθλημα, το κύπελλο και ίσως το Eurocup στα μάτια του Νίκου Χαρδαλιά. Με το χρήμα να ρέει στον Βύρωνα, θα ήταν απίθανο να μπορέσει ο Παναθηναϊκός σε άλλη εποχή να ανταγωνιστεί τον Αθηναϊκό.

Συνέβη όμως και παρά το χθεσινό 1-1, οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά πλέον αγωνιστικά και η επιστροφή των Χατζηλεοντή, Σταμολάμπρου και της Φιτζέραλντ που έπαιξε με ηρωικό τρόπο στο χθεσινό ματς αφού μέσα σε ένα γενικότερο όσκαρ ατυχίας τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση (!), αφήνει ανοιχτή τη μονομαχία ενόψει τελικών και ανεβάζει παράλληλα και τον δείκτη δυσκολίας για την ΕΟΚ που έχει πάρει ξεκάθαρα θέση για τη φετινή σεζόν.

Η υπόθεση Σπανού ουσιαστικά αλλάζει τα δεδομένα και θα μπορούσε ήδη να είχε κρίνει το… μισό πρωτάθλημα αν ο Παναθηναϊκός ήταν στοιχειωδώς εύστοχος στο χθεσινό ματς. Ωστόσο η σημερινή απολύτως επιβεβαιωμένη αποκάλυψη ρίχνει φως σε μια πληροφορία που δεν έχει δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας.

Ο Αθηναϊκός είχε καταθέσει εξ αρχής τη μεγαλύτερη πρόταση στη Σπανού η οποία όμως πείστηκε από το πλάνο του Παναθηναϊκού και τον… κόσμο του που συμπτωματικά τον είχε δει ζωντανά δύο εβδομάδες πριν, στο εντός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό. Ένα περιβάλλον ιδανικό για όποιον θέλει να ζήσει κάτι μοναδικό κι όχι απλά να γεμίσει τον λογαριασμό του.

Όταν η Σπανού πλέον συμφώνησε προφορικά, ο Αθηναϊκός έπαιξε τα ρέστα του προσφέροντας το αστρονομικό ποσό των 200.000 ευρώ για το διάστημα των 4 μηνών. Κοινώς, 50.000 ευρώ το μήνα! Ενα ποσό που στο μπάσκετ μέχρι τώρα διέθεταν μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στους άνδρες.

Η Σπανού κράτησε τον λόγο της, υπέγραψε στον Παναθηναϊκό και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Η εξέλιξη της σεζόν θα μας δείξει πόσο σημαντική ήταν τελικά αυτή η απόφαση.